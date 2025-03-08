بالأسماء، تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص غرب العريش 

شهد الطريق الدولي الساحلي غرب مدينة العريش إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أثناء سيره أمام سوق الجملة غرب مدينة العريش وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة فارس خليل احمد 29 عاما بكسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالقدم اليسرى واحمد عماد منصور 34 عاما باشتباه كسر بالضلوع من الناحية اليمنى وحامد محمد شبراوي 31 سنة بسحجات متفرقه بالجسم وفاطمه علي عثمان 50 عاما بكسر مضاعف بالعضد الايمن وجرح قطعى بفروه الراس حوالي 3 سم وابراهيم محمد علي 60 عاما بكسر بالكتف الأيسر واشتباه كسر بالركبه اليسرى.

وأصيب أيضًا حسن عثمان محمد 37 عاما، بسحجات متفرقه بالجسم واحمد حسن ابراهيم 35 عاما بسحجات متفرقه بالجسم واحمد محمد فتحي 20 عاما بسحجات متفرقه بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج فيما وصفت حالتهم بالمتوسطة.

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