المستشفيات المصرية تستقبل 95 مصابا ومريضا ومرافقا فلسطينيا من معبر رفح

استقبلت المستشفيات المصرية اليوم الأربعاء، 37 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج ولتقديم العلاج لهم بعد عبورهم من معبر رفح البري.





نقل 95 مصابا ومريضا ومرافقا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية بعد عبورهم معبر رفح

وأعلنت المصادر الطبية في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء أن 37 مصابا ومريضًا، و58 مرافقا فلسطينيًا، وصلوا إلى معبر رفح مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين الفلسطينيين بواسطة سيارات الإسعاف المصرية إلى مستشفيات شمال سيناء ومحافظات الجمهورية لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

محافظ شمال سيناء يزور الجرحي الفلسطينيين في مستشفى العريش العام

وفي سياق متصل، قام اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، بزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.

واطمأن المحافظ على الخدمات الطبية المقدمة للجرحى الفلسطينيين، والخدمات المتنوعه المقدمة للمرافقين لهم.

وأكد المحافظ تخصيص كافة الإمكانيات الطبية المتوفرة بالمحافظة بالإضافة إلى الدعم اللازم من وزارة الصحة لاستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

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