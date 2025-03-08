بمشاركة مرموش، نوتنجهام يخطف فوزا غاليا من السيتي 1-0 بالدوري الإنجليزي (صور وفيديو)

حقق فريق نوتينجهام فورست فوزا غاليا على نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي، على ملعب "سيتي جراوند".

أهداف مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وسجل هودسون أودوي هدفا قاتلا لصالح نوتينجهام فورست في شباك فريق مانشستر سيتي بالدقيقة 84 عن طريق تصويبة مميزة بقدمه اليمنى.

تفاصيل مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

وجاءت أخطر فرصة عن طريق هالاند مهاجم السيتي، بعد تسديدة قوية مرت من أمام مرمى نوتينجهام فورست بالدقيقة 7.

كما سدد جونزاليس كرة قوية، ولكن تصطدم بالقائم الأيمن لمرمى نوتينجهام فورست في الدقيقة 13.

وشهدت الدقيقة 18 هجمة من فريق نوتنجهام فورست، ولكن تصدى لها دفاع مانشستر سيتي.

وسدد فيل فودين كرة قوية اصطدمت في دفاع نوتينجهام بالدقيقة 30.

ومع الدقيقة 35 عرضية لمانشستر سيتي داخل منطقة الجزاء قابلها بيرناردو سيلفا بتسديدة قوية خرجت أعلى مرمى نوتينجهام إلى خارج الملعب.

ومع بداية الشوط الثاني هجمة لصالح نوتينجهام فورست تصدى لها خوسانوف.

ويتواجد عمر مرموش النجم الدولي المصري على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست قبل أن يشارك في الدقيقة 68.

و سجل هودسون أودوي هدفا قاتلا لصالح نوتينجهام فورست في شباك فريق مانشستر سيتي بالدقيقة 84.

ولم يستطع مانشستر سيتي تسجيل التعادل خاصة أن هدف نوتنجهام فورست جاء في وقت صعب لتنتهي المباراة 1-0.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست

تشكيل نوتنجهام فورست أمام مانشستر سيتي

وفاز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "الاتحاد".

بهذه النتيجة يحتل نوتينجهام فورست المركز الثالث برصيد 51 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 47.

مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

السبت 8 مارس 2025

برايتون ضد فولهام - 5 مساء

كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون - 5 مساء

ليفربول ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

برينتفورد ضد أستون فيلا 7.30 مساء

وولفرهامبتون ضد إيفرتون - 10 مساء

الأحد 9 مارس 2025

تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا

توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 10 مارس 2025

وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء

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