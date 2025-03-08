الدوري الإنجليزي، نوتنجهام يسجل هدفا قاتلا في شباك السيتي بالدقيقة 84

سجل أودوي هدفا قاتلا لصالح نوتينجهام فورست في شباك فريق مانشستر سيتي، بالدقيقة 84 من المباراة المقامة الان ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي على ملعب "سيتي جراوند".

تفاصيل مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

وجاءت أخطر فرصة عن طريق هالاند مهاجم السيتي، بعد تسديدة قوية مرت من أمام مرمى نوتنجهام فورست بالدقيقة 7.

كماسدد جونزاليس كرة قوية، ولكن تصطدم بالقائم الأيمن لمرمى نوتنجهام فورست في الدقيقة 13.

وشهدت الدقيقة 18 هجمة من فريق نوتنجهام فورست، ولكن تصدى لها دفاع مانشستر سيتي.

وسدد فيل فودين كورة قوية اصطدمت في دفاع نوتنجهام بالدقيقة 30.

ومع الدقيقة 35 عرضية لمانشستر سيتي داخل منطقة الجزاء قابلها بيرناردو سيلفا بتسديدة قوية خرجت أعلى مرمى نوتينجهام إلى خارج الملعب.

ومع بداية الشوط الثاني هجمة لصالح نوتينجهام فورست تصدى لها خوسانوف.

ويتواجد عمر مرموش النجم الدولي المصري على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست قبل أن يشارك في الدقيقة 68.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست

تشكيل نوتنجهام فورست أمام مانشستر سيتي

وفاز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم على ملعب "الاتحاد".

ويحتل نوتينجهام فورست المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

السبت 8 مارس 2025

برايتون ضد فولهام - 5 مساء

كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون - 5 مساء

ليفربول ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

برينتفورد ضد أستون فيلا 7.30 مساء

وولفرهامبتون ضد إيفرتون - 10 مساء

الأحد 9 مارس 2025

تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا

توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 10 مارس 2025

وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء

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