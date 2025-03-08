السبت 08 مارس 2025
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حوادث

المؤبد لعاطل لاتهامه بترويج الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بترويج الحشيش وحيازة سلاح أبيض، وتاجر موتوسيكلات لاتهامه بالاتجار في الهيروين، وحيازة سلاح ناري وذخائر واستخدم القوة والعنف قبل أحد مأموري الضبط القضائي بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

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 المؤبد لعاطل لاتهامه بترويج الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالقليوبية 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.


البداية عندما أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهم الأول "هشام.ي.ع.م" 26 سنة - عاطل، في القضية رقم 29861 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية المقيدة برقم 4083 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنه في 14 / 11 / 2024 بدائرة مركز القناطر الخيرية، أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيش)، وأحرز سلاحًا أبيض مطواة قرن غزال دون مسوغ قانوني.

كما أحالت النيابة العامة "طه.ي.ع.ا" - 30 سنة - تاجر موتسكلات، في القضية رقم 21990 لسنة 2024 مركز القناطر الخيريه المقيدة برقم 4086 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في 1/9/2024 بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


استطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش وذخائر (طلقات) مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له في حيازته في حيازته أو إحرازه.

واختتم أمر الاحالة بأن المتهم استخدم القوة والعنف قبل أحد مأموري الضبط القضائي ألا وهو النقيب عمرو بدر والقوة المرافقة له، وذلك بأن قام بإشهار السلاح الناري موضوع الإاتهام السابق في مواجهته وذلك لمنعه بغير حق من أداء عمل من أعمال وظيفته وهو الحيلولة دون ضبطه.

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