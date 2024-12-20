طريقة جديدة للنصب، ضبط كهربائى تلاعب فى عدادات الكهرباء بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقدرته على إصلاح العدادات وتخفيض الاستهلاك بقصد النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.



تخفيض استهلاك عدادات الكهرباء للنصب بمدينة نصر

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء صاحب الحساب بقدرته على إصلاح عدادات الكهرباء وتخفيض الاستهلاك.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (كهربائى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته (سلاح أبيض - بعض الأدوات المستخدمة فى إرتكاب نشاطه – هاتف محمول " بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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