خطة الكهرباء لمواجهة سرقة التيار.. تركيب عدادات للأكشاك.. تطبيق النموذج الموحد للمحاضر.. وتغليظ العقوبات لردع المخالفين

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حملاتها المكثفة لضبط وقائع سرقة التيار الكهربائي من خلال دوريات المرور على عدادات الكهرباء، وذلك في ظل اكتشاف العديد من الوقائع المتطورة للحصول على الكهرباء بدون وجه حق، من خلال تكثيف حملات التفتيش ومنح الضبطية القضائية للعاملين بـشركات توزيع الكهرباء للقضاء على ظاهرة الفقد على الشبكة الموحدة للكهرباء.

جهود وزارة الكهرباء لوقف سرقة التيار

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يجري تركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات، مشيرا إلى أنه تم تركيب 4.6 مليون عداد خلال النصف الثاني من 2024، فيما وصل إجمالي محاضر سرقة التيار الكهربائي والتي تم تحريرها خلال النصف الثاني من 2024 وصلت إلى 1,9 مليون محضر سرقة وتعدى على التيار الكهربائي بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلو وات وبقيمة مالية 4,2 مليار جنيه.

وشدد وزير الكهرباء على أهمية مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار سرقات الكهرباء وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش، وذلك في إطار خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة والجهات المعنية، لمواجهة المخالفات والحد من ظاهرة التعدي على الكهرباء، وفى ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين.

تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أيضا علي أهمية تطبيق الآلية الخاصة بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وتطبيق النموذج الموحد وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار وصون حقوق المشتركين، من خلال استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة من جانب شركات الكهرباء، والمستهلكة من جانب المشتركين.

وأوضح وزير الكهرباء أنه يجري مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، موجها باتخاذ كافة الإجراءات لحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتي يتضرر منها المشتركين.

توجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لشركات التوزيع

ووجه شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بأن يشمل التقرير الأسبوعي الخاص بتركيب العدادات الكودية نماذج من العراقيل التى تحول دون التركيب لبعض الحالات لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية، ومواصلة خطط خفض الفقد والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي وتركيب العدادات المجمعة، وكذلك تركيب العدادات الكودية وتأثيرها على زيادة نسبة الطاقة المباعة من إجمالي الطاقة المشتراة من قبل الشركات وخفض الفقد التجاري، والتوسع فى تركيب عدادات داخل أكشاك الكهرباء فى المناطق الأكثر فقدا للتيار، وزيادة أعداد فرق الضبطية القضائية والتنسيق الدائم والمستمر مع الشرطة والأجهزة المعنية لخفض نسب الفقد.

خطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لوقف نسب الفقد الكهربائي

وشدد وزير الكهرباء على أهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والحرص على الصيانة والمتابعة الدورية والتواجد الميداني والعمل على تعظيم العوائد والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء واستثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي على مدار السنوات العشر الماضية.

وأكد أيضا علي الالتزام بخطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية فى إطار الحرص على جودة الخدمة المقدمة، وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول خدمة لائقة بالمواطن وتتناسب وحجم الانفاق الذى تحملته الدولة، ومواصلة الجهود لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، ومتابعة المتأخرات.

حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر سارقي التيار الكهربائي ومن يقومون بتعليق زينة رمضان وتوصيل التيار لها بطريقة غير مشروعة، مشيرة إلي أن الضبطيات القضائية بالشركة بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء تقوم بشن حملات لضبط سارقي التيار الكهربائي والتوصيلات غير الشرعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لردع سارقي الكهرباء.

عقوبة سرقة الكهرباء

وينص القانون المصري على عقوبات صارمة لردع جرائم سرقة التيار الكهربائي، وفقًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 تشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وثلاثين ألف جنيه. وفي بعض الحالات، يتم مضاعفة العقوبة عند تكرار الجريمة، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.