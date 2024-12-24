معلومات الوزراء يرصد حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء 2023-2024 (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان: “7.6 مليارات جنيه حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2023-2024”.

حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء

ووصل حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2023 /2024 إلى 7.6 مليارات جنيه؛ حيث تم إحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالٍ وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالٍ وفائق، وتوسيع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالي، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية.





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