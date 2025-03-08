مئات القتلى بينهم أطفال ونساء، المرصد السوري يكشف تفاصيل مذابح الساحل

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن "مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثا مؤلمة راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء".

وأودت العمليات التي أدانها المرصد السوري لحقوق الإنسان، بحياة 340 سوريا.

ووقعت الحصيلة الأكبر من القتلى باليوم الأول، في مدينة بانياس في ريف طرطوس، حيث قتل 60 مدنيا في هجوم مكثف، وفقا للمرصد.

فرق تحقيق دولية

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين.

واندلعت الاشتباكات أول أمس الخميس، في المنطقة الساحلية السورية بعد سلسلة من الهجمات والكمائن التي ألقي باللوم فيها على أنصار الرئيس المخلوع بشار الأسد المسلحين استهدفت قوات الحكومة الانتقالية.

وتتواصل الاشتباكات في الشوارع في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين.

وقال المرصد إن القتال الدائر قرب مستشفيين في عاصمة محافظة اللاذقية، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين.

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