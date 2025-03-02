الأحد 02 مارس 2025
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الكرة الطائرة، موعد مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي دوري السيدات

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام الزمالك، في نهائي الدوري الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام سلسلة مباريات الدور النهائي يومي 14 و15 مارس الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام منافسات الدور النهائي بنظام بيست أوف 3، وهو ما يعني حاجة الفريق إلى الفوز في مباراتين من أجل حسم لقب الدوري الممتاز.

موعد نصف نهائي دوري الكرة الطائرة

حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر مواعيد مواجهات الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مواجهات الأهلي والزمالك يومي 16 و18 مارس الجاري.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بنظام بيست أوف 3، وهو ما يعني حاجة الفريق إلى الفوز في مباراتين من أجل التأهل للدور النهائي.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر مباريات الدور قبل النهائي بين فريقي الأهلي والزمالك.

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