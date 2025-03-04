اتحاد الكرة الطائرة يعيد تشكيل لجنتي الحكام والمسابقات

الكرة الطائرة، أعلن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، تشكيل عدد من اللجان المختلفة، وأبرزها لجنتي الحكام والمسابقات.

وجاء تشكيل لجنة الحكام كالتالي:

فيما ضم تشكيل لجنة المسابقات كل من:

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة أيضا إعادة تشكيل اللجنة العليا للمدربين وجاءت كالتالي:

كما قرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه تكليف المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد بحضور اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والمقرر له يوم 25 أبريل المقبل بمقر اللجنة في مدينة نصر.

تحديد مواجهات الأهلي والزمالك

وفي سياق متصل، حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر مواعيد مواجهات الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مواجهات الأهلي والزمالك يومي 16 و18 مارس الجاري.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بنظام بيست أوف 3، وهو ما يعني حاجة الفريق إلى الفوز في مباراتين من أجل التأهل للدور النهائي.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر مباريات الدور قبل النهائي بين فريقي الأهلي والزمالك.

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