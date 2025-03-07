الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

القضاء الإداري ينظر دعوى بطلان انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الطعن على انتخابات الاتحاد المصرى للكرة الطائرة التى أجريت فى ٦/ ١٢ العام الماضى بحضور ٦٤ هيئة رياضية على مستوى الجمهورية.

وكانت عايدة إسماعيل عضو الاتحادين المصرى والأفريقى والمرشحة على منصب رئيس الاتحاد والدكتور يوسف حسن عضو مجلس الإدارة السابق والمستشار حاتم شعلان مدير الشؤون القانونية بالمصري والأفريقي وحسين السرجاني عضو لجنة المسابقات السابق قد تقدموا بدعوى طعن على نتائج الانتخابات الأخيرة.

وصرح يوسف حسن المرشح على أمانة الصندوق بأن الانتخابات لم تجر وفقا لصحيح اللائحة والقانون وشابها العديد من الانتهاكات التى أثرت فى نزاهة الانتخابات.

 وقال حاتم شعلان مرشح العضوية إن النتيجة كانت مفاجئة للجميع ولا تعبر عن إرادة الجمعية العمومية.

يذكر أن هناك عددا من المرشحين على المقاعد المختلفة خلال الانتخابات السابقة قد قرروا انضمامهم للطاعنين تمسكا بحقوقهم التى أهدرت.

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