مؤشر الدولار في أسبوع.. تراجع كبير في العملة الخضراء.. تباطؤ النمو بأكبر اقتصاد في العالم.. وأسعار الفائدة والرسوم الجمركية «أبرز الأسباب»

مؤشر الدولار، اختتم مؤشر الدولار أسوأ أسبوع له بحركة التداولات في أكثر من عامين متتاليين، مما أثار توقعات بأن سياسات التجارة ستؤدي إلى تباطؤ النمو بأكبر اقتصاد في العالم.

اقرا التالى: مؤشر الدولار يباغت الجميع ويعاود حصد المكاسب.. الذهب يتهاوى بالتداولات العالمية والأونصة تتراجع لأدنى مستوى لها.. والإدارة الأمريكية تتعهد بفرض رسومًا جمركية على جميع الدول

مؤشر الدولار - فيتو

مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري

كما انخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري 2.3% حسب “ بلومبرج ”، ليتكبد أكبر انخفاض أسبوعي على أساس مستوى الإغلاق منذ نوفمبر 2022، وأظهرت بيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية حتى الرابع من مارس أن المضاربين، بما في ذلك صناديق التحوط ومديري الأصول، قللوا من رهاناتهم على صعود الدولار لسبعة أسابيع متتالية، وهو المستوى الأقل تفاؤلًا بالدولار منذ أكتوبر، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويأتي هذا التشاؤم المتزايد بعد الارتفاع القوي في سعر صرف الدولار والذي بدأ مع الانتخابات العام الماضي، والذي أشعلته أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا وتعهدات فرض الرسوم الجمركية، كما فرض الرئيس دونالد ترمب التعريفات الجمركية ثم أرجأ تنفيذها، مما خلق حالة من عدم اليقين ألقت بظلالها على التوقعات للاقتصاد الأميركي، ويتناقض هذا مع زيادة خطط الإنفاق في أوروبا، وخاصة ألمانيا، والتي دفعت اليورو إلى أفضل أسبوع منذ 2009.

وقال خبراء استراتيجيات العملات في "جيه بي مورغان" بقيادة ميرا تشاندان حسب “ بلومبرج ” "شهد هذا الأسبوع تحولًا في نظام أسواق الصرف الأجنبي، وبالتالي تحولًا في نظام محفظتنا"، وكتب الفريق أنهم يقومون الآن ببيع الدولار على المكشوف بشكل استراتيجي للمرة الأولى منذ "أكثر من عام"، مشيرين إلى تآكل استثنائية الولايات المتحدة والتعافي في أوروبا، وبذلك ينضم "جيه بي مورجان" إلى فريق متزايد من المتشائمين حيال الدولار في وول ستريت.

مؤشر الدولار - فيتو



أسعار صرف العملات في المنطقة

وعلى الجانب الآخر، أدت خطط الإنفاق الأوروبية إلى ارتفاع أسعار صرف العملات في المنطقة وكان أداء الكرونة السويدية هو الأفضل مقابل الدولار في مجموعة العشرة هذا الأسبوع، حيث ارتفعت بنحو 7%، تلاها اليورو مرتفعًا 4.6%، وتخلف الدولار الكندي عن نظرائه، مثقلًا بمخاطر التعريفات الجمركية.

كبح المؤشر في وقت لاحق خسائره

وانخفض مؤشر الدولار بنحو 0.4% يوم الجمعة الماضى، بعد أن أشارت البيانات إلى ضعف سوق العمل، وكبح المؤشر في وقت لاحق خسائره بعد أن أقر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بزيادة حالة عدم اليقين في توقعات الاقتصاد الأميركي، لكنه قال إن مسئولي السياسة النقدية لن يتعجلوا في تعديل السياسة النقدية.

ماذا قالت هيئة تداول العقود الآجلة للسلع ؟

وذكرت هيئة تداول العقود الآجلة للسلع أن المضاربين يحتفظون بنحو 9.7 مليار دولار في صورة رهانات على ارتفاع الدولار، منخفضة بـ5.7 مليار دولار عن الأسبوع السابق، مبتعدة عن الذروة الأخيرة في الرهانات الصعودية التي تجاوزت 34 مليار دولار في يناير.

وتعهدت الإدارة الأمريكية بفرض رسومًا جمركية على جميع الدول التي فرضت رسومًا تجارية على الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، بناءً على الحواجز الجديدة ضد السلع الصينية والتهديدات الأخيرة ضد كندا والمكسيك، والتي تم تأجيلها في النهاية، وفق تقرير لمزود البيانات الاقتصادية «ترادينج ايكونوميكس».

مؤشر الدولار - فيتو



ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات.

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم بعد تثبيت سعر الفائدة اليوم

يتبقي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 7 اجتماعات دورية خلال عام 2025، ويعقد الاجتماع القادم في 19 مارس المقبل.

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