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مؤشر الدولار يباغت الجميع ويعاود حصد المكاسب.. الذهب يتهاوى بالتداولات العالمية والأونصة تتراجع لأدنى مستوى لها.. والإدارة الأمريكية تتعهد بفرض رسومًا جمركية على جميع الدول

الذهب والدولار
الذهب والدولار

مؤشر الدولار، حقق مؤشر سعر الدولار العالمي خلال نهاية تعاملات الأسبوع المنتهي ارتفاعات كبيرة، حيث وصل إلى 107.562، بدعم من احتمال انخفاض تدفقات الدولار بالولايات المتحدة وسط تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية على العديد من الدول. 

اقرأ التالى: مؤشر الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 2025

 

مؤشر الدولار - فيتو 
مؤشر الدولار - فيتو 

 

فرض رسومًا جمركية على جميع الدول

وتعهدت الإدارة الأمريكية بفرض رسومًا جمركية على جميع الدول التي فرضت رسومًا تجارية على الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، بناءً على الحواجز الجديدة ضد السلع الصينية والتهديدات الأخيرة ضد كندا والمكسيك، والتي تم تأجيلها في النهاية، وفق تقرير لمزود البيانات الاقتصادية «ترادينج ايكونوميكس».

 

مؤشر الدولار - فيتو 
مؤشر الدولار - فيتو 

 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات. 

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم 

يتبقى لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 7 اجتماعات دورية خلال عام 2025، ويعقد الاجتماع القادم في 19 مارس المقبل.

مؤشر الذهب يتهاوى عالميا، الأونصة تراجعت لـ 2855 دولارا

مؤشر الذهب عالميا، تلون مؤشر الذهب بالأحمر خلال حركة التداولات العالمية بالساعات الماضية ليلامس المؤشر المستوى 2855 دولارا للأونصة الواحدة، اليوم السبت 1 مارس 2025، متراجعا بنحو 70 دولارا فى الأونصة.

اقرأ التالي: ارتفاع جديد فى أسعار الذهب اليوم

 

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

حركة أسعار الذهب العالمية 

وشهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا ملحوظًا، حيث تراجع سعر الأوقية في المعاملات الفورية ليصل إلى 2855 دولارًا، بعد اقترابه من أعلى مستوى له على الإطلاق خلال تداولات يناير المنتهى.

جدير بالذكر يُعزى هذا الارتفاع الذى وصل له المؤشر خلال تداولات يناير 2025 إلى ضعف الدولار الأمريكي وتزايد المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية، خاصةً بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض رسوم جمركية جديدة، مما أثار قلقًا بشأن تصاعد التوترات التجارية العالمية. 

 

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

 

الذهب ملاذ آمن ضد التضخم 

 جدير بالذكر أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا، وتركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية. 

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4622 جنيهًا للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4045 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما  جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3467 جنيهًا.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

 

الاستثمار في الذهب وتحقيق الأهداف المالية 

 الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار في المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار في الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار في الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار في الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

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