حركة مؤشر الدولار، أين يتجه في التداولات العالمية اليوم السبت؟

مؤشر الدولار ، شهدت الأسواق المالية العالمية استقرارا ملحوظا في اتجاه حركة مؤشر الدولار اليوم السبت 15 فبراير 2025، خاصة بعد بيان الفيدرالي الأمريكي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة.

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هبوط في مؤشر الدولار الأمريكي

دفع قرار الفيدرالى الأمريكي الأخير مع ارتفاع مؤشر الذهب المستمر إلى هبوط طفيف في مؤشر الدولار الأمريكي، حيث بلغ مستوى 107.04 نقطة، وقد ساهمت هذه البيانات في توفير صورة أكثر وضوحًا للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، ما أثر على مؤشر الدولار بتداولات اليوم.



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مؤشر الدولار - فيتو

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات.

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكى القادم بعد تثبيت سعر الفائدة اليوم

يتبقي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 7 اجتماعات دورية خلال عام 2025، ويعقد الاجتماع القادم في 19 مارس المقبل.

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