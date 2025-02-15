السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

حركة مؤشر الدولار، أين يتجه في التداولات العالمية اليوم السبت؟

مؤشر الدولار
مؤشر الدولار

مؤشر الدولار، شهدت  الأسواق المالية العالمية استقرارا ملحوظا في اتجاه حركة مؤشر الدولار اليوم السبت 15 فبراير 2025، خاصة بعد بيان الفيدرالي الأمريكي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة. 

اقرأ التالى: مؤشر الدولار (Dollar Index) بالتداولات العالمية

 

هبوط في مؤشر الدولار الأمريكي

 دفع قرار الفيدرالى الأمريكي الأخير مع ارتفاع مؤشر الذهب المستمر إلى هبوط طفيف في  مؤشر الدولار الأمريكي، حيث بلغ مستوى 107.04 نقطة، وقد ساهمت هذه البيانات في توفير صورة أكثر وضوحًا للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، ما أثر على مؤشر الدولار بتداولات اليوم.
 
 اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 16 يناير 2025

مؤشر الدولار - فيتو 
مؤشر الدولار - فيتو 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات. 

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكى القادم بعد تثبيت سعر الفائدة اليوم

يتبقي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 7 اجتماعات دورية خلال عام 2025، ويعقد الاجتماع القادم في 19 مارس المقبل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مؤشر الدولار الأمريكي الفيدرالى الامريكى حركة مؤشر الدولار أسعار الفائدة ارتفاع مؤشر الذهب الولايات المتحدة الدولار US dollar index

مواد متعلقة

أسعار الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت

أسعار الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة , عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس (آخر تحديث)

أسعار الذهب في البحرين بختام تعاملات الخميس 13 فبراير 2025

عيار 21 يسجل هذا المستوى، سعر الذهب في السعودية مساء الخميس (تحديث لحظي)

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات الخميس (آخر تحديث)
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء في حالة عدم شحن العدادات لمدة شهرين

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 يسجل هذه القيمة

اليوم بدء التقديم، تفاصيل الطرح الجديد من "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

أخبار مصر: زلزال قوي يهز إثيوبيا، صدمة عن مفاوضات زيزو، ناسا تحذر من كارثة قرب مصر، قصة العثور على مخدرات في دم رضيع بالجيزة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 15 فبراير 2025

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

أفيقوا، جنرال أمريكي يحذر من حرب إقليمية كبرى في الشرق الأوسط

حماس تهدي أسيرا إسرائيليا قطعة ذهب هدية لابنته

منوعات

المزيد

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

لديه 12 ولدًا، مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل تفجر مفاجأة: "أنجبت طفلًا من ماسك"

بمبلغ يفوق الخيال، "أوبن إيه.آي" ترفض عرضًا من ماسك لشراء الشركة

رسالة وردية وقلوب حمراء، ترامب "يهدد" في عيد الحب

المزيد

خدمات

المزيد

رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

قبل عودة العاصفة، الأرصاد تكشف عن مفاجأة في طقس اليوم حتى الإثنين المقبل

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

حكاية القسيسة «بولا وايت» المستشارة الروحية لترامب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية من الدنمارك: وثيقة المدينة أعلى شهادة تضمنت مبادئ ترسيخ العدل

معنى ثبورا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 13 من سورة الفرقان (فيديو)

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية