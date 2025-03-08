السبت 08 مارس 2025
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حوادث

تحرير 36 ألفا و501 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

حملات بالطرق
حملات بالطرق

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

مخالفات مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تحرير 36 ألفا و501 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 28 ألفا و26 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و624 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 مخالفات موقف عشوائي،  مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات شروط التراخيص و44 مخالفة دراجة نارية.

 

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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الادارة العامة للمرور التحدث في الهاتف المحمول الإنضباط المرورى مخالفة تجاوز السرعة المقررة

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