حي الضواحي ببورسعيد يطلق سيارات لتحصيل مستحقات الدولة

واصلت إدارة الحجز الإدارى التابعة بالتنسيق مع ادارة الإيرادات والتحصيل الخارجى التابعة لحي الضواحي ببورسعيد حملاتها المكثفة لتحصيل وتوزيع إنذارات بسرعة سداد المتأخرات من الإيجار للوحدات السكنية بمنطقة السيدة نفيسة بالضواحى، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي الضواحى بضرورة تحصيل مستحقات الدولة وعدم التهاون فى اى حق من حقوق الدولة.



وأكد حي الضواحي ببورسعيد على توفير سيارات للتحصيل بشكل إلكتروني للمستحقات المتأخرة للدولة وذلك تيسيرا مع المواطنين.

وبالفعل قامت الحملة المشكلة من إدارة الحجز الإداري والتحصيل الخارجي بالمرور الميدانى على الشقق بمنطقة السيدة نفيسة لتحصيل المتأخرات من الإيجار وتوزيع إلانذارات بسرعة سداد المتأخرات.

تحصيل المستحقات المالية للدولة بحي الضواحي، فيتو

رئيس حي الضواحي يشدد على سرعة تسديد المستحقات الماليه للدوله

ومن جانبه شدد رئيس حي الضواحي ببورسعيد في تصريحاته الصحفية على سرعة سداد المواطنين لهذه المتأخرات والا سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتأخرين علي السداد.

فرق عمل للمرور على المناطق ذات الكثافة السكانية بضواحي بورسعيد

كما أعلن رئيس حي الضواحي بورسعيد أنه تم تخصيص فرق عمل مكلفة بالمرور على المناطق الواقعة داخل نطاق الحى لطرق الأبواب والمرور على الشقق السكنية لتحصيل المتأخرات عن إيجار الوحدات السكنية الخاص بهم وتوزيع إنذارات لإعلامهم بالمستحقات المتأخرة عليهم، وذلك تيسيرا على المواطنين والتأكد من شفافية ونجاح الإجراءات.

سيارات الكترونية لتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة بضواحي بورسعيد

كما أكد رئيس حي الضواحي بورسعيد وجود سيارة التحصيل المتنقل الإلكترونية، حيث يتم الوصول الى المواطنين بأماكنهم وتوفير الوقت والجهد كعنصر من عناصر سرعة تقديم الخدمة، حيث تصل سيارة التحصيل المتنقل الى المنطقة التابع لها المواطن لتحصيل المتأخرات المستحقة عليهم ورسوم النظافة، وذلك تيسيرا على المواطنين ولتفادى الاجراءات القانونية فى حال عدم الدفع وتراكم هذه المستحقات على المواطنين.

وأكد رئيس الحي ان سيارة التحصيل الالكترونى تتنقل يوميا بين كافة مناطق الحى لتحصيل الرسوم المستحقة من المواطنين ويتم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية للتخفيف على المواطنين بعدم الحضور للحى وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية بسبب التأخر فى سداد المستحقات

وعلى جانب متصل أكد رئيس الحي على أن تحصيل هذه المتأخرات يأتى للاستفادة من تلك الإيرادات فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والتى بأثرها تعود بالنفع على المواطنين للمساهمة فى أعمال البنية التحتية.

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