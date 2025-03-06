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تنفيذي بورسعيد يوافق على تخصيص أرض لإنشاء فرع لدار الإفتاء بالمحافظة

اللواء محب حبشي محافظ
اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، فيتو

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن طلب دار الإفتاء المصرية تخصيص قطعة أرض لإنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بمحافظة بورسعيد.

اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، فيتو 
اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، فيتو 

تخصيص أرض ببورسعيد لإنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية
وخصص المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد مساحة ٥٩٤م٢ لإنشاء فرع دار الإفتاء بالمحافظة

وحضر الجلسة: الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد  ، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والاستاذ عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، و الاستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب، والأستاذ أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، والعميد مظهر الهيبان المستشار العسكري للمحافظة، ومساعد مدير أمن بورسعيد  ، ومديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محب حبشي محافظ بورسعيد

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