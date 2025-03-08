السبت 08 مارس 2025
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محافظات

حملة مكبرة لرفع التعديات على الطرق في الدقهلية

حملة رفع إشغالات
حملة رفع إشغالات وتعديات على حرم الطريق، فيتو

شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الخميس حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق حى غرب المنصورة، قاد الحملة محمد المرسى مدير الإشغالات، ومسئولى الإشغالات بحى غرب.

رفع جميع الإشغالات وإخلاء أرصفة الشوارع

وقد جاء ذلك على أعقاب الجولة التفقدية للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشوارع المدينة والذى وجه خلالها برفع جميع الإشغالات بشوارع المدينة  وإخلاء أرصفة الشوارع من أي إشغالات، والتي تعوق حركة السير للمواطنين وتسبب شلل مروري بشوارع وسط المدينة.

 

رفع التعديات على حرم الطريق

وتنفيذا للتوجيهات قد تم رفع التعديات على حرم الطريق ببعض من الشوارع الكائنة بنطاق الحى، كما تم رفع كشك مخالف بدون ترخيص بشارع كلية الآداب، ورفع تعديات المحلات والأكشاك والباعة الجائلين الذين يفترشون الطريق والتي تعوق حركة المارة،  كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات والمحلات التجارية.

الحملات مستمرة للقضاء علي كافة أشكال التعديات

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة للقضاء علي كافة اشكال التعديات والظواهر السلبية  لما تمثله من تشويه للشكل الحضارى للمحافظة.

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وذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محــافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

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