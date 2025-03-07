استمرار شفط وكسح مياه الأمطار من شوارع الدقهلية (صور)

قام المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس في محافظة الدقهلية، بمتابعة الأعمال بسحب مياه الأمطار بالمدينة، وتم رفع مياه الأمطار بالمعدات منها الزاحف، جرار لرفع النظافة، سيارة سحب المياه، جرار آخر الكنس من الاتجاهين.

متابعة الأعمال بسحب مياه الأمطار بدكرنس

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس وتحسبا لاحتمالات سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار.

التأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمركز وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث

ووجه فريق العمل التنفيذى ورؤساء الوحدات القروية بالتأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمركز وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث، حرصا على حياة وسلامة المواطنين برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري معها وإصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.

وذلك فى إطار التكليفات والمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى هذا الشأن، وتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة أعمال كسح وشفط مياه الأمطار التى تجمعت فى بعض شوارع المدينة.



محافظ الدقهلية يتابع جهود التعامل الفوري مع سقوط الأمطار ومنع تجمعات المياه



وفي ذات السياق تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منذ الساعات الأولى لسقوط الأمطار، أداء وجهود المراكز والمدن والأحياء في التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، ووجه بالدفع بسيارات كسح وشفط المياه للمدن والمراكز والمناطق التي تحتاج إليها للتغلب على تجمعات المياه والسرعة في تسيير حركة الشارع ومنع أي تعطيل للمواطنين، والتأكيد على رفع أي تجمعات للمياه.

الدفع بمعدات الوحدات المحلية والتعامل الفوري، بتنفيذ أعمال كسح وشفط مياه الأمطار

وأكد محافظ الدقهلية، أنه منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار على عدد من مدن ومناطق المحافظة، تم الدفع بمعدات الوحدات المحلية والتعامل الفوري، بتنفيذ أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بنطاق مدن ومراكز المحافظة، من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

استمرار متابعة سقوط الأمطار والتعامل الفوري

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار متابعة سقوط الأمطار والتعامل الفوري، وأن يتم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الاستجابة للحالات، وأكد على الأستاذ أحمد حمدي رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق والمتابعة مع غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب لمتابعة تواجد تجمعات أمطار والتعامل الفوري معها.

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