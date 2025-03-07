إيقاف أعمال طابق مخالف في غرب المنصورة (صور)

واصلت رئاسة حى غرب المنصورة في محافظة الدقهلية برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، حملاتها على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها

إيقاف الأعمال وإزالة أعمدة وجدران الدور السابع العلوى لعقار مخالف



وقد تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وإزالة أعمدة وجدران الدور السابع العلوى لعقار مخالف بمنطقة حى الجامعة بمدينة المنصورة، وذلك لمخالفة قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية.

قاد الحملة نواب رئيس حى غرب المنصورة، وفريق العمل المشكل من فادى محمد مدير المتابعة الميدانية، ومسئولى التنظيم بالإدارة الهندسية.

محاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية

فيما أشار أحمد محمد عبدالعظيم رئيس حى غرب المنصورة إلى تكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات والتعامل معها بشكل فوري في المهد وبمنتهى الحزم لإيقاف تلك الظاهرة ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون وفى ضوء توجيهات معالى الوزير المحافظ.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن متابعة ملف التعديات والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأي محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة.

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