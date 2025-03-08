ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي، قبل الجولة الـ 28 من البريميرليج المقرر انطلاقها اليوم السبت.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 28



1- ليفربول 67 نقطة

2- آرسنال 54 نقطة

3- نوتينجهام فورست 48 نقطة

4- مانشستر سيتي 47 نقطة

5- تشيلسي 46 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

7- بورنموث 43 نقطة

8- برايتون 43 نقطة

9- فولهام 42 نقطة

10- أستون فيلا 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- وست هام يونايتد 33 نقطة

16- إيفرتون 32 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط



جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 6 مواجهات علي أن تختتم الجولة بمواجهة واحدة يوم الاثنين المقبل.

مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

السبت 8 مارس 2025

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي - 2.30 عصرا

برايتون ضد فولهام - 5 مساء

كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون - 5 مساء

ليفربول ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

برينتفورد ضد أستون فيلا 7.30 مساء

وولفرهامبتون ضد إيفرتون - 10 مساء

الأحد 9 مارس 2025

تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا

توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 10 مارس 2025

وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء

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