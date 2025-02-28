الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ27

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

ترتيب الدوري الإنجليزي، أسدل الستار علي مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز وست هام يونايتد أمام ليستر سيتي 2-0 مساء الخميس.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ27 

1- ليفربول 67 نقطة
2- آرسنال 54 نقطة
3- نوتينغهام فورست 48 نقطة
4- مانشستر سيتي 47 نقطة
5- تشيلسي 46 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة
7- بورنموث 43 نقطة
8- برايتون 43 نقطة
9- فولهام 42 نقطة
10- أستون فيلا 42 نقطة
11- برينتفورد 38 نقطة
12- كريستال بالاس 36 نقطة
13- توتنهام هوتسبير 33 نقطة
14- مانشستر يونايتد 33 نقطة
15- وست هام يونايتد 33 نقطة
16- إيفرتون 32 نقطة
17- وولفرهامبتون 22 نقطة
18- إبسويتش تاون 17 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة 
20- ساوثهامتون 9 نقاط
 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

وحقق وست هام، فوزا ثمينا بنتيجة 2-0 على ضيفه ليستر سيتي، مساء الخميس، في ختام منافسات الجولة الـ 27 من عمر البريميرليج.

وافتتح توماس سوتشيك، التسجيل لوست هام في الدقيقة 21، فيما جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز يانيك فيسترجارد لاعب ليستر، هدفا عكسيا في الدقيقة 43.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والتاسع في المسابقة هذا الموسم، مقابل 6 تعادلات و12 خسارة، إلى 33 نقطة، ليتقدم للمركز 15. 

 

في المقابل، تجمد رصيد ليستر، الذي نال خسارته 18 في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات و5 تعادلات، عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير، وهذه الهزيمة الرابعة على التوالي، التي يتكبدها الفريق في البطولة.
 

نتائج مباريات الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي 


برايتون 2-1 بورنموث 

كريستال بالاس 4-1 أستون فيلا 

وولفرهامبتون 1-2 فولهام  

تشيلسي 4-0 ساوثهامبتون

برينتفورد 1-1 إيفرتون

توتنهام 0-1 مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد 3-2 إيبسويتش تاون  

نوتنينجهام فورست 0-0 أرسنال 

ليفربول 2-0 نيوكاسل يونايتد 

وست هام 2-0 ليستر سيتي 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز وست هام يونايتد ليستر سيتي ليفربول أرسنال مانشستر يونايتد تشيلسي مانشستر سيتي جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

وست هام يفوز على ليستر سيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

مفاجأة جديدة في تجديد عقود محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

إنريكي يتحدى ليفربول: سنقاتل للتأهل في دوري أبطال أوروبا

تعليق مثير من سلوت بعد قيادة ليفربول من المدرجات أمام نيوكاسل
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة بدءا من هذا الموعد

بشير التابعي: الأسوأ قادم في الزمالك والأهلي تعاقد مع نصف لاعبي كوكب الأرض قبل القمة

غدا، صرف معاشات شهر مارس 2025، اعرف هتقبض كام بعد حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ27

ريكو يوجه رسالة إلى فيتو في أول ظهور بعد أزمته الصحية المفاجئة بدبي (فيديو)

أحمد بلال: زيزو ما لهوش مكان في الأهلي ولو وافق يلعب احتياطي يروح

اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال رمضان لعام 1446 هجريا وتعلن النتيجة في احتفال رسمي

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر، أمطار ورياح

منوعات

المزيد

بصحبة خطيبة بيزوس، مغنية أمريكية شهيرة تستعد للقيام برحلة سياحية إلى الفضاء

صياد روسي يثير الجدل بعد اصطياد مخلوق بحري غريب

الملك تشارلز وكاميلا يساعدان في الاستعدادات لرمضان

تحرك عاجل من شركة ميتا بسبب انتشار فيديوهات عنف على إنستجرام

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نشاط مكثف للجامع الأزهر خلال شهر رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل يمكن توجيه قيمة الأضحية إلى مشروعات خيرية؟ أحمد كريمة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية