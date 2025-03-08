ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 هدفًا قبل انطلاق الجولة الـ 28 من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ28



محمد صلاح ليفربول 25 هدفًا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 20 هدفًا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 هدفًا

كريس وود نوتينجهام فورست 18 هدفًا

بريان مبيومو برينتفورد 15 هدفًا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفًا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفًا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 12 هدفًا

يوان ويسا برينتفورد 12 هدفًا

أولي واتكينز أستون فيلا 12 هدفًا

جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفًا

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 6 مواجهات علي أن تختتم الجولة بمواجهة واحدة يوم الاثنين المقبل.

مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

السبت 8 مارس 2025

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي - 2.30 عصرا

برايتون ضد فولهام - 5 مساء

كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون - 5 مساء

ليفربول ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

برينتفورد ضد أستون فيلا 7.30 مساء

وولفرهامبتون ضد إيفرتون - 10 مساء

الأحد 9 مارس 2025

تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا

توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 10 مارس 2025

وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء

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