وزير الكهرباء: نتبنى برنامجًا طموحًا لتعظيم استغلال موارد الطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تبنت برنامجا طموحا للنهوض بقطاع الكهرباء في شتي المجالات وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال ويؤكد قدرة قطاع الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

خطة الكهرباء لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة

وشدد وزير الكهرباء علي أهمية الإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لخفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، وتحقيق استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية.

وأوضح أن استراتيجية الدولة للطاقة تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى إجمالي الطاقة المولدة فى إطار رؤية سياسية التحول للأخضر والتى يجرى تنفيذها فى مختلف القطاعات.

تحذيرات الكهرباء للمواطنين بسبب فاتورة يناير

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، جدد تحذيراته للمواطنين من تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% لأصحاب العدادات القديمة المتأخرين من قيمة فواتير الكهرباء في حالة التأخر عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية.

تأخر دفع فواتير الكهرباء

وأضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه في حالة تأخر المواطن عن دفع فاتورة الكهرباء لمدة شهرين، سيتم رفع العداد وتركيب عدد آخر مسبق الدفع لضمان الحصول علي مقابل خدمات التيار بطريقة مسبقة، وذلك ضمن خطوات الوزارة لزيادة نسبة التحصيل .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.