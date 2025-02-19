وزير الكهرباء يعلن خطط التطوير وخفض استهلاك الوقود بـ5 محطات للتوليد

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العمل علي تطوير وتحديث ورفع كفاءة التوربينات فى محطات توليد الكهرباء، حيث يجري العمل على تشغيل وحدتين غازيتين بمحطة توليد البرلس بإستخدام تكنولوجيا جديدة لخفض استهلاك الغاز الطبيعى بنسبة 30%.

خطط تطوير محطات توليد الكهرباء

كما تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي تطوير وإعادة تشغيل وحدات التوليد فى محطات دمياط والكريمات والنوبارية وعتاقة البخارية وزيادة قدراتها الانتاجية وخفض معدلات استهلاك الوقود بها، حيث وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت على التنسيق بين جميع الشركات فيما يخص قطع الغيار وضرورة الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية لمنع خروج الوحدات من الخدمة وضرورة الربط الرقمي فى كافة الخطوات التى تقوم بها فرق الصيانة والمتابعة وكذلك فرق الطوارئ ومواجهة الأعطال، وذلك في إطار خطة تحسين معدلات الأداء وجودة التشغيل.

استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة

وأكد الدكتور محمود عصمت أن خطة العمل خلال المرحلة الحالية تقوم على التحول إلى مصادر توليد منخفضة الكربون، وتعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وخفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشركات العالمية ومثمنًا جهودها المتواصلة في مشاريع الطاقة المتجددة في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

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