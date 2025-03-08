فنانة من دولة مسلمة ترسم لوحتين لامرأة برماد جثتها

يحتفل هاكان كيليج وأسرته كل عام بعيد ميلاد حماته في ولاية يلوا التركية بجوار صورة لها مرسومة برماد جثتها.

رسم صورة لكاتالين كولار برماد جثتها

وفاتحت الفنانة سيراب لوكماجي التي تستخدم الرمل أحيانا في رسوماتها الأسرة بفكرة رسم صورة لكاتالين كولار، حماة كيليج، برفاتها بعد أن سمعت عن حرق جثتها بعد الوفاة.

وقال كيليج إن الأسرة اهتمت بفكرة الحصول على صورة لكولار، وهي مجرية تم حرق جثتها في المجر.

وفي البداية، أحضروا نصف الرماد إلى تركيا، حيث لا توجد محارق جثث، لنثره في مضيق البوسفور، لكن بعد اقتراح لوكماجي، قرروا الاحتفاظ ببعض الرماد للرسم.

وأضاف كيليج وهو يكشف النقاب عن لوحة ثانية رسمتها الفنانة لوكماجي لكولار في الأسبوع الماضي إن شعورًا غريبًا ينتابه حين يرى صورة مرسومة من رماد أحد أفراد الأسرة المتوفين في المنزل.

وأوضح "في البداية كنا نشعر بالإثارة حين نمر بها... لكن مع مرور الوقت اعتدناها. نشعر كأن أحد أفراد الأسرة موجود هنا".

وتأخذ الأسرة الصورة من مكانها على الحائط للاحتفال بعيد ميلاد كولار كل عام.

وقال كيليج في مقابلة "نشتري كعكة صغيرة. ونشعل أنا وزوجتي وأطفالنا شمعة صغيرة معا. ونضع (صورة كولار) على رأس الطاولة. ثم يطفئ ابني الصغير الشمعة".

وقالت الفنانة لوكماجي إن الرسم برماد الجثة يشبه "مراسم وداع.. رحلة روحية" بالنسبة لها. وفي الاستوديو الصغير الذي تعمل فيه في أورجوب، وهي بلدة تقع في منطقة نيفشهير بوسط تركيا، تتزين الجدران والأرفف باللوحات والأواني الفخارية.

وكانت لوحتا لوكماجي لكولار أول أعمالها التي استخدمت فيها الرماد. وكانت لوكماجي تنثر أحيانًا الرماد على مادة لاصقة.

وأوضحت الفنانة التركية أن "الجانب الأكثر تأثيرًا فيَّ هو أنني أرى نوعًا ما من الوجود بعد الموت... أحيانًا أراه في أحلامي بعد الانتهاء من العمل. بعبارة أخرى، أكون تحت تأثيرها لفترة من الوقت".

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