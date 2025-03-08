مظاهرات حاشدة في واشنطن احتجاجا على سياسة ترامب بخفض تمويل المجال العلمي (فيديو)

شهدت واشنطن يوم الجمعة مظاهرات حاشدة احتجاجًا على إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن خفض التمويل المخصص للمجال العلمي والأبحاث.

خفض الإنفاق الحكومي على مؤسسات البحث

وتظاهر آلاف الأشخاص في واشنطن احتجاجًا على سياسة الرئيس دونالد ترامب في خفض التمويل المخصص للمجال العلمي، وتجمعوا عند نصب لنكولن التذكاري للاحتجاج على التخفيضات الأخيرة التي أجراها الرئيس ترامب على الإنفاق الحكومي على مؤسسات البحث.

WATCH LIVE: 'Stand up for Science' rally with Bill Nye and others at Lincoln Memorial in Washington https://t.co/XiYJcMAWzr March 7, 2025

أنقذوا العلم الأمريكي

وحمل أحد الأشخاص كرة أرضية صغيرة مكتوب عليها "أنقذوني"، بينما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أنقذوا العلم الأمريكي"، و"العلم ليس سياسة"، و"العلم ينقذ الأرواح"، و"هل سيكون لدينا المزيد من العلماء ليحلوا محلنا؟"، وطالبوا بإغلاق إدارة كفاءة الحكومة، كما كان بعض المتظاهرين يرتدي ملابس طبية.

What an incredible turnout at Stand Up For Science 2025 at Washington Square Park! The energy was electric, with so many passionate individuals coming together to support science. #StandUpForScience pic.twitter.com/CFUhX9XEIV — Erik Bottcher (@ebottcher) March 7, 2025

وتم تنظيم المظاهرة من قبل مجموعة "Stand Up for Science". بالإضافة إلى واشنطن، اندلعت الاحتجاجات أيضًا في العديد من المدن الأمريكية الأخرى.

واتخذت إدارة ترامب خطوات في أكبر مؤسسات البحث الفيدرالية في البلاد منذ أواخر يناير، حيث قامت بتجميد المنح الصادرة عن المعاهد الوطنية للصحة وإصدار أوامر تنفيذية بشأن ذلك. وقامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بحذف بياناتها الصحية من موقعها من أجل الامتثال لتلك الأوامر.

وفي الآونة الأخيرة، أصدرت الإدارة سياسة لخفض التمويل الحكومي للمعاهد الوطنية للصحة من خلال خفض مبلغ تمويل المنح الذي يمكن أن يذهب إلى تكاليف النفقات العامة.

وقد حدد المعهد الوطني للصحة معدل "التكاليف غير المباشرة" بنسبة 15% من إجمالي المنحة. وفي الماضي، استخدمت العديد من الجامعات ومؤسسات البحث ما بين 30% إلى 60% إضافية في تمويل المنح لتغطية هذه النفقات.

وانتقد الباحثون هذه الخطوة، موضحين أن خفض معدل "التكلفة غير المباشرة" قد يوقف الأبحاث التي من شأنها إنقاذ حياة البشر في علاج أمراض مثل السرطان ومرض ألزهايمر.

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