متظاهرون مؤيدون لفلسطين يقتحمون مكتبة جامعة كولومبيا ويطلقون اسم الدكتور أبو صفية عليها (فيديو)

اقتحم متظاهرون مؤيدون لفلسطين مكتبة ميلشتاين في جامعة كولومبيا وأطلقوا عليها اسم الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان بغزة وذلك تكريمًا له مطالبين إسرائيل بإطلاق سراحه فورًا.

إطلاق اسم الدكتور حسام أبو صافية على مكتبة بجامعة كولومبيا

واقتحم المحتجون مكتبة ميلشتاين التابعة لـكلية برنارد في جامعة كولومبيا أمس الأربعاء، مرددين شعار "الحرية لفلسطين" وبدأوا اعتصامهم، معلنين أنها "منطقة الدكتور حسام أبو صافية المحررة".

واختطفت قوات إسرائيلية الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في غزة في ديسمبر الماضي.

pic.twitter.com/alQLDp2y3L — Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) March 5, 2025

وقالت مجموعة "طلاب كولومبيا من أجل العدالة لفلسطين" في حسابها على منصة "إكس": "لقد أعدنا تسمية مكتبة ميلشتاين تكريما للدكتور حسام أبو صفية للمطالبة بأن يوجه المجتمع الدولي أنظاره إلى احتجازه واتخاذ إجراءات لضمان إطلاق سراحه الفوري بينما لا يزال بإمكاننا إنقاذه".

pic.twitter.com/W46lBMtcFB — Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) March 5, 2025

مطالب طلاب كولومبيا من أجل العدالة لفلسطين لإدارة الجامعة

كما طالبت المجموعة الكلية بالتراجع عن طرد الطلاب الثلاثة المتظاهرين هذا الأسبوع، قائلة إن هذا الطرد سبقه طرد اثنين من موظفي كلية برنارد المتحولين جنسيا مؤخرًا أحدهما أمين مكتبة والآخر موظف استقبال طبي بسبب مطالبتهما بتحرير فلسطين".

وأضاف البيان: "يعكس القمع المتصاعد في كلية برنارد الذي يمارس ضد الطلاب الناشطين حملة قمع أكبر ضد الخطاب المؤيد لفلسطين".

BREAKING: Terror supporting students and faculty at Columbia have broken into the library and are currently occupying it. Watch as students who are just trying to study have to flee.



How many more violent building occupations need to happen before Columbia starts expulsions? pic.twitter.com/FLe6rClO9I — Eyal Yakoby (@EYakoby) March 5, 2025

بيان من جامعة كولومبيا

وقالت جامعة كولومبيا في بيان: "نحن على تواصل مع عمادة كلية برنارد والفريق الأمني يعمل لديهم ويتعامل مع الوضع، وسنواصل مراقبته من كثب".

وأضافت: "إن تعطيل الأنشطة الأكاديمية ليس سلوكًا مقبولًا.. نحن ملتزمون بدعم طلاب جامعة كولومبيا ومجتمعنا الجامعي خلال هذا الوقت الصعب".

وسمحت الجامعة لشرطة نيويورك بالدخول إلى الحرم الجامعي ومكتبة ميلشتاين التي استولى عليها الطلاب وهم يرتدون أقنعة كاملة.

Today @BarnardCollege of @Columbia university welcomed the NYPD on campus to brutalize their brave students. Despite their cowardly attempts to shut us down, the Dr. Hussam Abu Safiya Liberated Zone will live on because we will never stop fighting for our prisoners and a… pic.twitter.com/xgcdqjhUzw — Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) March 5, 2025

من جانبه، أدان فرع نيويورك لمنظمة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) الطرد "التمييزي" للطلاب في كلية برنارد.

وقالت عفاف ناشي، المديرة التنفيذية للفرع: "طرد كلية برنارد للطلاب بسبب احتجاجهم ضد الإبادة الجماعية في فلسطين ليس مجرد هجوم على حقوق الطالب فحسب، بل هو جزء من جهد أكبر ومنهجي لإسكات ومعاقبة أي شخص يجرؤ على التنديد بالفصل العنصري والإبادة الجماعية الإسرائيلية".

🚨HAPPENING NOW: Fully masked Free PaIestine students (and maybe faculty) have taken over the Milstein Library on the @Columbia University campus.

Do not negotiate with these entitled petulant useful idiots!! pic.twitter.com/M1oSLpvR49 — Manhattan Mingle (@ManhattanMingle) March 5, 2025

وأضافت أن "هذه الحملة ذات الدوافع السياسية تكشف عن العداء العميق الذي تكنه إدارة الجامعة لأصوات الطلاب الذين ينادون بحقوق الإنسان والعدالة".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن جامعة كولومبيا ستكون من بين 10 جامعات ستزورها فرقة عمل فيدرالية لتحديد ما إذا كانت هذه الجامعات "انتهكت القانون الفيدرالي وفشلت في حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود من التمييز غير القانوني" خلال المظاهرات الحاشدة التي جرت العام الماضي ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

Protesters in Barnard yell shut up at the woman trying to ask them to move so that students can use the library and go to class. She says they have given warnings and will soon begin identifying students, but the protesters sing over her. pic.twitter.com/lGvVAaMuYl — Eliana Goldin (@Eliana_Goldin) March 5, 2025

وتم إنشاء فريق العمل بأمر تنفيذي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير الماضي، الذي هدد هذا الأسبوع الجامعات بقطع التمويل الفيدرالي إذا سمحت "بالاحتجاجات غير القانونية" في حرمها الجامعي.

ولم يحدد ترامب أنواع الاحتجاجات الطلابية التي يعتبرها "غير قانونية"، لكن التحذير جاء بعد أن وصف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بـ"المعادين للسامية" في الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير.

🚨BREAKING: @Columbia University has finally allowed the NYPD on campus and into the Milstien Library which has been taken over by fully masked Free PaIestine students (and maybe faculty). pic.twitter.com/1v0lwBcoy7 — Manhattan Mingle (@ManhattanMingle) March 5, 2025

وقال ترامب في ملف مرفق بأمره التنفيذي: "إلى جميع الأجانب المقيمين الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للجهاديين، نضعكم في اعتبارنا: في عام 2025، سنجدكم وسنقوم بترحيلكم. كما سأقوم بسرعة بإلغاء تأشيرات جميع الطلاب المؤيدين لحركة حماس في الجامعات التي امتلأت بالتطرف كما لم يحدث من قبل".

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