السبت 08 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل الشرنقة الحلقة التاسعة، أحمد داود يتعاون مع الشرطة

الشرنقة، فيتو
الشرنقة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الشرنقة حول دنيا (سارة أبي كنعان) التي تذهب إلى حازم (أحمد داود) لتحذره أن حياته وحياة زوجته سلمى (مريم الخشت) وابنته في خطر إذ لم يعد معها لينتهي من إتمام صفقة المخدرات الأخيرة مع الروسي.

ويتم كشف لغز ما حدث مع حازم، فبعدما رحل ابنه ذهب إلى أنور (محمد عبده) واتفق معه  للاستيلاء على أموال منصور الكيال تاجر المخدرات، وتتعاون دنيا مع محسن مرجان (صبري فواز) ليجعلوه حازم مكان منصور الكيال في سوق المخدرات، وتبدأ تعطيه مخدرًا يفقد به ذاكرة حياته القديمة.

كما تم الكشف عن حقيقة علاقة دنيا وأنور وتاريخ علاقتها بعلي الكيال، أما حازم وبالرغم من كل المخاطر قرر التعاون مع الشرطة للقبض على تجار المخدرات.

 

أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة الثامنة

كشفت أحداث مسلسل الشرنقة الحلقة الثامنة أن إيساف أو حازم (أحمد داود) يعاني من اضطراب الهوية الانفصالي وهو ما يفسر كل ما حدث معه ويحدث هذا المرض نتيجة صدمة شديدة أو بسبب الإدمان.

وقابل حازم (أحمد داود) سلمى (مريم الخشت) في “السوبر ماركت” ومنحته عنوان منزلهم القديم، وأخبرته أنه يعيش واقع وليست أحلامًا وهمية، وأنه اختفى بعد وفاة نجلهم حمزة، وذهب لزيارة المدفن الخاص بابنه الراحل.

وفاجأته سلمى أنه بعد اختفائه بشهر اكتشفت أنها حامل وأنجبت منه ابنة تدعى حبيبة، وأنها بدأت تعلم مكانه عن طريق المقدم عمر (علي الطيب) الذي أخبرها بكل الحقائق عنه.

 وتنتهي الحلقة بزيارة دنيا (سارة أبي كنعان) لمنزل حازم وسلمى، حيث وصلت بسبب بلاغ إيساف أو حازم لأنور بأن هناك سيارة تتبعه ومنحه كل بياناتها. 

 

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

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أحداث مسلسل الشرنقة سارة ابي كنعان عمرو سمير عاطف مسلسل الشرنقة مريم الخشت مسلسلات رمضان 2025 الشرنقة
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