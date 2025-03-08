متى يجب قياس السكر في شهر رمضان؟

كشفت وزارة الصحة عن أوقات قياس السكر في رمضان لمرضى السكر والتي يجب الحرص عليها خلال شهر رمضان.

أوقات قياس السكر في شهر رمضان

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الأوقات تتضمن:

١- وقت الفجر.

٢- الصباح عند الاستيقاظ.

٣- منتصف اليوم.

٤- قبل الإفطار وبعد الإفطار بساعتين.

٥- بعد أداء صلاة التراويح.

٦- عند الشعور بالتعب.

وحذر الدكتور أحمد السبعاوي، أخصائي أمراض السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر، ومقرر اللجنة القومية للأمراض غير الـسارية بوزارة الصحة من تناول 5 أطعمة في شهر رمضان تسبب خطورة على مريض السكر، وكذلك على الإنسان السليم غير المصاب بالسكر حيث تسبب زيادة الوزن وتتسبب أيضا في مراحل ما قبل السكر.

الخشاف من أخطر الأطعمة التي يتم تناولها في شهر رمضان

قال الدكتور أحمد السبعاوي في تصريحات خاصة لـ"فتيو" إن الخشاف من أخطر الأطعمة التي يتم تناولها في شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه طبق يحتوي على قراصيا وتمر ومشمشية تتسبب في زيادة الوزن ورفع نسبة السكر لدى مريض السكر في حالة تناول هذا الأطعمة.

وأكد أن قطعة من الفواكه المجففة تعادل 4 فواكه طازجة لذا يجب الإقلال منها أثناء فترات الصيام.

وتابع حديثه أن من ضمن أخطر الأطعمة هو قمر الدين المحلى بالسكر وهو من أكثر المشروبات التي تتسبب في زيادة ورفع السكر.

وحذر مرضى السكر من تناول المخللات والأطعمة الحادقة أثناء وجبة السحور لأنه مع قلة شرب المياه طوال فترة الصيام يتسبب في تعرض الجسم للجفاف مشيرًا إلى أن تناول المخللات من العادات الغذائية الخاطئة.

كما حذر من كثرة تناول الحلويات والسكريات والأطعمة المقلية حيث تتسبب في رفع نسبة السكر.

شهر رمضان فرصة للتخلص من العادات الغذائية السيئة

وأكدت وزارة الصحة أن شهر رمضان فرصة للتخلص من العادات الغذائية السيئة وفرصة للاعتماد على النظام الغذائي الصحي السليم.

ووجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها:

- التدخين

- تناول الوجبات غير الصحية

- الأطعمة المليئة بالسكر

وتضمنت أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطي الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر في الهضم وامتصاص الطعام.



2- اعتاد المصريون تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندي، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.



3- شرب الكركديه بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.





4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر في الهضم ويؤدي إلى الشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.

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