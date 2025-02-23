جمال شعبان يحذر من مرض خارج السيطرة يصيب بالسكتة القلبية والموت المفاجئ

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من مرض خارج السيطرة، يصيب الإنسان بدون أن يشعر، حيث لا توجد له أعراض، وربما تكون أول الإشارات لظهورة استدعاء العناية المركزة للإصابة به.

مرض خارج السيطرة يصيب الإنسان

وأكد الدكتور جمال شعبان أن المرض الخارج عن السيطرة هو ضغط الدم المرتفع، ويشارك مع مثلث الرعب الطبي في أصابة الإنسان بالفشل كلوي، أو جلطة أو سكتة دماغية، أو أوديما رئوية، مشيرًا إلى انه سبب مهم من أسباب الموت المفاجئ في ريعان الشباب.

التحذير من ضغط الدم المرتفع، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان أن "ضغط الدم المرتفع، وباء خارج السيطرة.."، مضيفًا أنه أثناء خروجه من مكتب بريد الدقي، استوقفه شابان في الثلاثينات، واحد تلو الآخر... "لاستشارة طبية، كانا يعانيان من وزن زيادة وضغط دم مرتفع".

وأشار جمال شعبان إلى أهمية التخسيس وضبط الوزن، وتقليل الملح، مع تجنب الزعل والانفعالات للسيطرة علي ضغط الدم المرتفع، وتناول حباية الضغط.

وأوضح جمال شعبان أن "ضغط الدم المرتفع هو بوابة لأمراض القلب"، قائلًا: "أعرف ضغطك قبل أن يفتش عنك الضغط، لأن الضغط المرتفع يفتش بطريقة الضبط والإحضار"

ضغط الدم المرتفع يصيب الإنسان بسكتة دماغية

وعن علامة الإصابة بضغط الدم المرتفع قال جمال شعبان: "وربما يكون أول إخطار استدعاء للعناية المركزة بأزمة قلبية، أو فشل كلوي، أو جلطة أو سكتة دماغية، أو أوديما رئوية"

الصداع من أعراض ضغط الدم المرتفع، فيتو



وأكد جمال شعبان أن "الضغط المرتفع مع الكولسترول ومرض السكر مثلث الرعب الطبي الذي يستهدف القلب، وسبب مهم من أسباب الموت المفاجيء في ريعان الشباب"

وتشير الأبحاث الطبية إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين وعلى مدى طويل، وعادة لا يوجد له أعراض، ولكن يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل: السكتة الدماغية، وفشل القلب والكلى".

التحذير من زيادة عبء العمل على القلب

وأرجعت الدراسات سبب الإصابة بالضغط المرتفع إلى زيادة عبء العمل على القلب والأوعية الدموية، ويعتمد اكتشاف الإصابة به على قراءة قياسات ضغط الدم، ويمكن التحكم به من خلال اتباع نمط حياة صحي وأخذ الأدوية.

ويطلق الأطباء على ضغط الدم المرتفع اسم "القاتل الصامت"، والسبب في هذه التسمية يعود إلى الطريقة الرئيسة التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، هي زيادة عبء العمل على القلب والأوعية الدموية؛ مما يجعلها تعمل بأكبر جهد وأقل كفاءة.

ضغط الدم المرتفع يؤدي للموت المفاحئ، فيتو



وأرجعت الدراسات الإصابة بضغط الدم المرتفع إلى سببان، أحداهما سبب غير معروف، وهو الأكثر شيوعًا؛ حيث يتطور تدريجيًا على مدى سنوات عديدة، والسبب الثاني ثانوي، بسبب بعض مشاكل الكلى أو الهرمونات، ومشاكل في الغدة الدرقية، وتوقف التنفس أثناء النوم، أو وجود عيب خلقي في الأوعية الدموية منذ الولادة، أو بسبب بعض أنواع الأدوية، وتعاطي المخدرات أو الخمور.

كما كشفت الأبحث عن عوامل أكثر خطورة بالنسبة لضغط الدم المرتفع، ومنها عوامل (الوراثة، والتقدم في العمر، والجنس، والسمنة، والتدخين، وشرب الخمور، والضغوط النفسية، ونمط غذائي غير صحي وذلك بالإكثار من الملح، بالإضافة للأمراض المزمنة: مثل مرض السكر.

مضاعفات ضغط الدم تصيب بالعمى وتهدد الحياة

وأشارت الأبحاث إلى أن "معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يكون لديهم أي علامات أو أعراض، حتى لو كان مستوى قراءات ضغط الدم عالية الخطورة؛ لكن قد يعاني البعض من (صداع، وضيق في التنفس، نزيف في الأنف)، ولكن هذه العلامات والأعراض ليست محددة وعادة لا تحدث حتى يصل ضغط الدم المرتفع إلى مرحلة خطيرة أو مهددة للحياة.

الضغط المرتفع قد يسبب العمى، فيتو



وتؤدي مضاعفات ضغط الدوم المرتفع إلى (تمدد الأوعية الدموية، والسكتة الدماغي، وفشل القلب، والذبحة الصدرية، الفشل الكلوي، فقدان البصر "العمى"، والعجز الجنسي، ومرض الشرايين الطرفية، ومشاكل في الذاكرة والتركيز.)



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