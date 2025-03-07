الجمعة 07 مارس 2025
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حوادث

القبض على عامل بتهمة ذبح زوج شقيقته بسبب 1000 جنيه فى أوسيم

جثة
جثة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى حل لغز العثور على علي جثة شخص مذبوح داخل شقته بمنطقة أوسيم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه، بسبب خلاف على 1000 جنيه اقترضها المجني عليه منه منذ 3 أشهر، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

 

العثور على جثة عامل مذبوح بأوسيم
 كان قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة تلقي بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة عامل مذبوح داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى “مجدي. س” عامل يبلغ من العمر 50 عامًا، مذبوح داخل غرفة نومه في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

 

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجنى عليه، بسبب خلاف على 1000 جنيه اقترضها  المجني عليه منه منذ 3 أشهر.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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