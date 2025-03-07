الدوري الإيطالي، كالياري يتقدم على جنوى بهدف في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة كالياري أمام جنوى بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سردينيا أرينا، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

أحرز هدف التقدم لكالياري اللاعب فيولا في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

تشكيل كالياري ضد جنوى

يدخل فريق كالياري مباراته أمام جنوى بتشكيل مكون من:

كابريلي - زابا - مينا - لوبيرتو - أوجيلو - زورتيا - أدوبو - ماكومبو - فيولا - أليساندرو ديولا - روبرتو بيكولي - فلورينل كومان

جنوى الإيطالي، فيتو

تشكيل جنوى أمام كالياري

أما فريق جنوى فيدخل مباراته أمام كالياري بتشكيل مكون من:

نيكولا ليالي - نورتون كوفي - كوني دي وينتر - جوهان فاسكيز - أرون كاريكول - فريندراب - جيف إيخاتور - ميلان باديلي - ميرتي - ماكسويل كورني - كاليب أوكونان

تاريخ مواجهات الفريقين

تاريخ المواجهات بين الفريقين يشير إلى تفوق جنوى، الذي حقق 6 انتصارات في 10 لقاءات سابقة، بينما تمكن كالياري من الفوز مرة واحدة فقط، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

هذا السجل التاريخي يمنح جنوى ثقة كبيرة في المباراة، لكن كالياري يأمل في استغلال عامل الأرض والجمهور لتغيير هذه الديناميكية وتحقيق فوز مهم يعزز من آماله في البقاء في المنافسة.

يدخل كالياري المباراة وهو مدرك تمامًا للتحديات التي تنتظره أمام خصم له تاريخ قوي في مواجهاتهما السابقة، ومع ذلك يسعى الفريق إلى تقديم أداء دفاعي متماسك واستغلال الفرص الهجومية القليلة التي قد تتاح له، في محاولة للخروج بنقاط ثمينة تعزز من موقفه في الدوري وتمنح جماهيره الأمل في تحقيق نتائج أفضل في الجولات القادمة.

فيما يدخل فريق جنوى المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يمتلك تاريخًا إيجابيًا أمام كالياري، مما يعزز من فرصه في تحقيق انتصار جديد يساهم في تحسين موقعه في جدول الدوري الإيطالي.

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