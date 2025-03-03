الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الشوط الأول

يوفنتوس الإيطالي،
يوفنتوس الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب "إليانز استاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

 

تشكيل يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا

ودخل فريق يوفنتوس مباراته أمام هيلاس فيرونا بتشكيل مكون من:

دي جريجوريو؛ ويا، جاتي، كيلي، كامبياسو؛ لوكاتيلي، تورام؛ نيكو جونزاليس، ماكيني، يلدز؛ كولو مواني".

تشكيل يوفنتوس
تشكيل يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا، فيتو

 

مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا

ويبحث يوفنتوس عن مواصلة الانتصارات في الدوري الإيطالي، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي بالبطولة.

ويتطلع اليوفي للخروج بالثلاث نقاط أمام هيلاس فيرونا من أجل تأمين المربع الذهبي والهروب من ملاحقة لاتسيو، ومصالحة جماهيره بعد الوداع المُخزي لبطولة كأس إيطاليا.

 

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 49 نقطة، فيما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

 

يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا

وكان ودع يوفنتوس مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز ذهابًا على إيندهوفن الهولندي 2-1، والخسارة إيابًا بنتيجة 1-3، كما ودع السيدة العجوز كأس إيطاليا، من الدور ربع النهائي، عقب الخسارة أمام إمبولي بركلات الترجيح 2-4.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي يوفنتوس هيلاس فيرونا ملعب إليانز استاديوم تشكيل يوفنتوس يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا

مواد متعلقة

تشكيل يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا

وفاة لاعب يوفنتوس السابق عن عمر يناهز الـ 32 عاما

الدوري الإيطالي، ميلان يخطف الفوز من هيلاس فيرونا بهدف

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير لـ سعر جرام الذهب في الصاغة مساء الإثنين 3 مارس 2025

صرف منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة

فريدة سيف النصر: عديت مرحلة لبس الحجاب وقرفت من بوسة نور الشريف

الكهرباء: خطة عاجلة لمواجهة الارتفاع في الأحمال الصيف المقبل

هاتريك صلاح محسن يقود المصري للفوز على مودرن 4-2 في الدوري الممتاز (صور)

داليا مصطفى تكشف حقيقة طلاقها من شريف سلامة "فيديو"

عصام الحضري يرد على اتهامات الهروب من الأهلي: رحيلي كان بسبب جوزيه

داليا مصطفى: لو جوزي ضربني هضربه وهذا موقفي من الخيانة الزوجية

منوعات

المزيد

25 قتيلًا في اصطدام حافلة بشاحنة ببوليفيا

دراسة تكشف تأثير صادم لعدم استخدام الهاتف الذكي لمدة 3 أيام على الدماغ

تستخدم جسيمات نانوية حقيقية، اليابان تطور أصغر لعبة كمبيوتر في العالم (فيديو)

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز اليوم الإثنين 3 رمضان

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

لا تحرم نفسك ثوابها.. 10 فضائل لصيام شهر رمضان الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث النبوي

حكم الشرع في صيام الحامل والمرضع في رمضان

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، "الفاروق عمر.. جعل الله الحق على لسانه وقلبه"

المزيد
الجريدة الرسمية