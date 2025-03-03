الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب "إليانز استاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تشكيل يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا

ودخل فريق يوفنتوس مباراته أمام هيلاس فيرونا بتشكيل مكون من:

دي جريجوريو؛ ويا، جاتي، كيلي، كامبياسو؛ لوكاتيلي، تورام؛ نيكو جونزاليس، ماكيني، يلدز؛ كولو مواني".

تشكيل يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا، فيتو

مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا

ويبحث يوفنتوس عن مواصلة الانتصارات في الدوري الإيطالي، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي بالبطولة.

ويتطلع اليوفي للخروج بالثلاث نقاط أمام هيلاس فيرونا من أجل تأمين المربع الذهبي والهروب من ملاحقة لاتسيو، ومصالحة جماهيره بعد الوداع المُخزي لبطولة كأس إيطاليا.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 49 نقطة، فيما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا

وكان ودع يوفنتوس مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز ذهابًا على إيندهوفن الهولندي 2-1، والخسارة إيابًا بنتيجة 1-3، كما ودع السيدة العجوز كأس إيطاليا، من الدور ربع النهائي، عقب الخسارة أمام إمبولي بركلات الترجيح 2-4.

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