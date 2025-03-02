بولونيا يقلب تأخره إلى فوز على كالياري 2-1 في الدوري الإيطالي

نجح فريق بولونيا في قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه كالياري، اليوم الأحد، في الجولة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أهداف مباراة بولونيا وكالياري وترتيب الفريقين

استهل الضيوف التسجيل بهدف مبكر في الشوط الأول حمل توقيع روبرتو بيكولي في الدقيقة 22.

وانتفض بولونيا في الشوط الثاني بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق ريكاردو أورسوليني في الدقيقتين 48 (من ضربة جزاء) و56.

وبهذا الفوز يرفع بولونيا رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع.

في المقابل توقف رصيد كالياري عند 25 نقطة في المركز 15.



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