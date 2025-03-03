الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يفوز على فيرونا بثنائية نظيفة

يوفنتوس الإيطالي،
يوفنتوس الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، حقق يوفنتوس فوزا ثمينا على حساب هيلاس فيرونا بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "إليانز استاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدف يوفنتوس  كيفيرين  تورام في الدقيقة 73 وتيون كوبماينرز في الدقيقة 90

 

تشكيل يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا

ودخل فريق يوفنتوس مباراته أمام هيلاس فيرونا بتشكيل مكون من:

دي جريجوريو؛ ويا، جاتي، كيلي، كامبياسو؛ لوكاتيلي، تورام؛ نيكو جونزاليس، ماكيني، يلدز؛ كولو مواني".

تشكيل يوفنتوس
تشكيل يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا، فيتو

 

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويحتل فريق يوفنتوس بهذا الفوز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 52 نقطة، فيما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

 

يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا

وكان ودع يوفنتوس مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز ذهابًا على إيندهوفن الهولندي 2-1، والخسارة إيابًا بنتيجة 1-3، كما ودع السيدة العجوز كأس إيطاليا، من الدور ربع النهائي، عقب الخسارة أمام إمبولي بركلات الترجيح 2-4.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي يوفنتوس هيلاس فيرونا ملعب إليانز استاديوم كيفيرين تورام كوبماينرز

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الشوط الأول

تشكيل يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا

موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

ads

الأكثر قراءة

هي في بيتها وأنا في بيتي، محيي إسماعيل يعلن زواجه (فيديو)

بينهن "أم وابنتها وشقيقتها"، مصرع 4 سيدات في حريق هائل داخل شقة سكنية بالإسكندرية

ارتفاع كبير لـ سعر جرام الذهب في الصاغة مساء الإثنين 3 مارس 2025

قبل قمة القاهرة، رسالة عاجلة من شيخ الأزهر إلى القادة العرب

فريدة سيف النصر: عديت مرحلة لبس الحجاب وقرفت من بوسة نور الشريف

إصابة 21 شخصا بحالة تسمم بعد تناولهم الإفطار الجماعي بقرية سندبسط في الغربية

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الثلاثاء

مسلسلات رمضان 2025، كارولين عزمي تخدع أحمد العوضي في الحلقة 3 من فهد البطل

منوعات

المزيد

قتل النازيون أمه وإخوته، وفاة أقدم محارب روسي شارك فى الحرب العالمية الثانية

25 قتيلًا في اصطدام حافلة بشاحنة ببوليفيا

دراسة تكشف تأثير صادم لعدم استخدام الهاتف الذكي لمدة 3 أيام على الدماغ

تستخدم جسيمات نانوية حقيقية، اليابان تطور أصغر لعبة كمبيوتر في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز اليوم الإثنين 3 رمضان

المزيد

انفوجراف

تطورات مثيرة في الحلقة الثالثة من مسلسل أثينا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الدعاء للأموات في اليوم الرابع من رمضان 2025

المجددون، ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث النبوي

حكم الشرع في صيام الحامل والمرضع في رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية