الدوري الإيطالي، يوفنتوس يفوز على فيرونا بثنائية نظيفة

الدوري الإيطالي، حقق يوفنتوس فوزا ثمينا على حساب هيلاس فيرونا بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "إليانز استاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدف يوفنتوس كيفيرين تورام في الدقيقة 73 وتيون كوبماينرز في الدقيقة 90

تشكيل يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا

ودخل فريق يوفنتوس مباراته أمام هيلاس فيرونا بتشكيل مكون من:

دي جريجوريو؛ ويا، جاتي، كيلي، كامبياسو؛ لوكاتيلي، تورام؛ نيكو جونزاليس، ماكيني، يلدز؛ كولو مواني".

تشكيل يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا، فيتو

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويحتل فريق يوفنتوس بهذا الفوز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 52 نقطة، فيما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا

وكان ودع يوفنتوس مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز ذهابًا على إيندهوفن الهولندي 2-1، والخسارة إيابًا بنتيجة 1-3، كما ودع السيدة العجوز كأس إيطاليا، من الدور ربع النهائي، عقب الخسارة أمام إمبولي بركلات الترجيح 2-4.

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