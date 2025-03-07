جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن الطائرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة بيت ياحون ووادي مريمين الواقعة بين بلدتي زبقين وياطر جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان





وأشارت التقارير إلى أن نحو 20 غارة جوية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت العديد من الأودية والمناطق الحرجية في أطراف زبقين وبيت ياحون والعيشية والريحان وأنصار والبيسارية جنوبا.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "أغار جيش الاحتلال قبل قليل في منطقة جنوب لبنان على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله والتي تم رصد داخلها وسائل قتالية ومنصات صاروخية للتنظيم".

وادعى: "وجود وسائل قتالية ومنصات صاروخية في هذه المواقع يعتبر تهديدا على دولة إسرائيل ويشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مشددا على أن "جيش الاحتلال سيواصل العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع كل محاولة لإعادة اعمار حزب الله أو تموضعه".

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