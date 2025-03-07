أبناء الفيوم العائدون من السودان: ثقتنا في الحكومة المصرية لم تهتز (فيديو)

تعيش قرية أبو شنب التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، منذ أمس، حالة من الفرحة، بعد عودة 7 من أبنائها كانوا محتجزين لدى المليشيات السودانية منذ شهر يونيو من العام الماضي، وبعد مساعي الحكومة المصرية، تم الإفراج عنهم وعادوا بسلام إلى أرض الوطن، واستقبلهم الأهالي بالزغاريد، وتوافد أهل القرية على منازل العائدين لتهنئتهم بسلامة الوصول.

أحمد عزيز المصري، أحد العائدين من السودان، فيتو

أحمد عزيز المصري، أحد العائدين من السودان، فيتو

حكاية القبض علي تجار الأدوات المنزلية في السودان

يقول أحمد عزيز المصري، أحد العائدين، أنهم يعملون في تجارة الأدوات المنزلية بالسودان منذ أكثر من 15 عاما، وعلاقاتهم بالشعب السوداني علي أحسن ما يكون، ويتعاملون مع تجار التجزئة من أهل السودان كأنهم أبناء بلد واحد، وفي يوم 18 يونيو من العام الماضي فوجئوا بقوة من المليشيات السودانية تقتحم عليهم مقر إقامتهم، وهو سكن يضم العشرات من أبناء مصر العاملين في السودان، والقتوالملشيات القرض عليهم جميعا، وصادروا كل ما كان بمخازنهم من بضائع، يستوردونها من دول اسيا والصين.

أحمد عزيز المصري، أحد العائدين من السودان، فيتو

أحمد عزيز المصري، أحد العائدين من السودان، فيتو

التنقل من معتقل لـ آخر

ويتابع احمد عزيز، أنهم تنقلوا من معتقل الي اخر طوال الفترة الماضية، وعاشوا في جلسات استجواب مستمرة، وادعى عليهم أفراد المليشيات السودانية بانهم ينتمون إلى أجهزة أمنية مصرية وعليهم الإدلاء بما يريدون هم من معلومات امنية، ولم يقتنعوا أنهم مواطنون عاديون الا بعد تدخل الخارجية المصرية لحل الأزمة.

أحمد عزيز المصري، أحد العائدين من السودان، فيتو

أحمد عزيز المصري، أحد العائدين من السودان، فيتو

ويشير أحمد عزيز الى أن قرار الإفراج عنهم كان كالحلم صعب المنال، إلا أن ثقتهم بحكومة مصر لم يهتز لحظة، وكانت هذه الثقة تمنحهم الثبات في انتظار تدخل مصر للإفراج عنهم وهو ماكان مع سعر رمضان المعظم.

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