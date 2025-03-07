صلاح محسن يقود هجوم المصري لمباراة البنك الأهلي في كأس مصر

أعلن التونسي أنيس بو جلبان المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى المصري تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلى ضمن مواجهات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي

محمود جاد لحراسة المرمى

محمود حمادة، باهر المحمدي، خالد صبحي لخط الدفاع

أحمد عيد، امادو با، محمد مخلوف، سامادو اتدجيكيو، عمرو سعداوي لخط الوسط.

عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن لخط الهجوم.

البدلاء: محمود حمدي، حسن علي، محمد دبش، مصطفى أبو الخير، حسين فيصل، ميدو جابر، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا.

مباراة المصري ضد البنك الاهلي

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي، نظيره البنك الاهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة الموافق السابع من مارس بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للبطولة

مباراة المصري والبنك الأهلي

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة صراعا شرسا من كلا الفريقين من أجل التأهل لدور الثمانية بالبطولة .

وكان المصري تأهل إلى دور الـ 16 عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، بينما جاء تأهل البنك الأهلي بعد الفوز بترول أسيوط بهدف دون رد

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