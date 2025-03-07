الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

سانا: القوات السورية تفك حصارا فرضه عناصر تابعين لنظام الرئيس المعزول

اشتباكات في سوريا
اشتباكات في سوريا

نقلت وكالة الأنباء السورية" سانا " عن  مصدر بوزارة الدفاع قوله:  تمكن القوات السورية من فك الحصار المفروض من قبل فلول النظام الراحل على مقاتلينا بمحيط مدينة القرداحة، بعد اشتباكات عنيفة بالمنطقة".

 

اشتباكات في منطقة الساحل السوري 

وبدأت القوات السورية، اقتحام مدينة القرداحة بريف اللاذقية، بعدما استقدمت تعزيزات عسكرية تضمنت دبابات ومصفحات، وذلك لملاحقة عناصر من جيش نظام بشار الأسد، عقب سيطرتهم على عدة قرى وبلدات في الساحل السوري.

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شهدت الساحة السورية منذ أمس الخميس  اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السورية وعدد من المسلحين التابعين لنظام الرئيس المعزول بشار الأسد في عدد من المناطق أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

ساعات من التوتر في سوريا 

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، في تقرير لها أمس  الخميس، أن قوات الأمن في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية شمال غرب سوريا، تمكنت من اعتقال رئيس المخابرات الجوية السابق اللواء إبراهيم حويجة.

اعتقال إبراهيم حويجة في اللاذقية

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر بإدارة الأمن العام قوله: "بعد الرصد الدقيق والتحري تمكنت قواتنا في مدينة جبلة من اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد  حافظ الأسد".

 

وأوضحت وكالة سانا أن إبراهيم حويجة  أشرف على اغتيال الزعيم الدرزي اللبناني كمال جنبلاط مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي في مارس 1977.

وتزامن إعلان اعتقال اللواء إبراهيم حويجة مع اندلاع اشتباكات عنيفة في ريفي جبلة واللاذقية سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى من قوات الأمن ومجموعات مسلحة من فلول ميليشيات الأسد.

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الساحل السوري القوات السورية بشار الأسد سوريا

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