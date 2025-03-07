موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على رايو فاليكانو، السبت المقبل على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني 2024-2025.



ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الوصيف، و3 نقاط عن ريال مدريد ثالث الترتيب.



ويسعى ريال مدريد لاستغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها من فوزه الأخير على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، بتحقيق الفوز على منافس عنيد تعادل معه بصعوبة في الدور الأول (3-3).

ويتسلح أبناء المدرب كارلو أنشيلوتي، باللعب على أرضية البرنابيو، حيث لم يفز رايو فاليكانو سوى مرة وحيدة كانت في موسم 1995-1996.

ومنذ ذلك الحين، تواجه الفريقان في 15 مباراة رسمية بملعب الريال، بمعدل 13 فوزا لأصحاب الأرض، والتعادل في مباراتين.

في المقابل، يأتي رايو فاليكانو في المركز السابع برصيد 36 نقطة، ويهمه تحقيق نتيجة إيجابية للتقدم إلى المراكز المؤهلة للمشاركات الأوروبية.



موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الجولة 27 من الدوري الإسباني 2024-25 هو يوم الأحد 9 مارس/آذار 2025 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والربع مساءً (17:15) بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً (18:15) بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو قناة beIN Sports HD 1.

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