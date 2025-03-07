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رياضة

ريال مدريد يدرس خططًا جديدة بشأن مستقبل أنشيلوتي

أنشيلوتي
أنشيلوتي

يدرس نادي  ريال مدريد خططًا جديدة تتعلق بمستقبل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي.

ووفقا لما ذكره موقع "ذا أثليتيك"، فإن حصول ريال مدريد على ثنائية الليجا ودوري أبطال أوروبا بنهاية الموسم الحالي يضمن استمرار أنشيلوتي في منصبه، ويؤجل التعاقد مع ألونسو إلى وقت لاحق.

في الوقت ذاته أشار التقرير إلى احتمالية انتقال أنشيلوتي إلى منصب مختلف داخل النادي، وإفساح المجال ليتولى ألونسو منصب المدير الفني.

ويرى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أن كارلو أنشيلوتي هو أحد الرجال المخلصين للنادي، وشخص يمكنه إضافة قيمة في أماكن مختلفة.

على جانب آخر يبدو المدرب الإيطالي منفتحا على فكرة تدريب أحد المنتخبات، بعدما اقترن اسمه بالمنتخب البرازيلي، كما يظهر منتخب كندا أيضا في الصورة.

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ريال مدريد ألونسو أنشيلوتي

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