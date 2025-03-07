قنابل دخان وغاز الدموع داخل قاعة البرلمان الصربي، اعرف القصة

شهد البرلمان الصربي حدثا نادرا حين ألقى عدد من نواب المعارضة بقنابل الدخان وغاز الدموع للاحتجاج على الحكومة.

قنابل دخان وغاز الدموع داخل قاعة البرلمان الصربي



وأفادت قناة إن 1 التابعة لشبكة سي إن إن في صربيا بأن نواب من المعارضة ألقوا قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع داخل القاعة للبرلمان الصربي للاحتجاج ضد الحكومة ودعم الطلاب المتظاهرين.

وأضافت أن ثلاثة أعضاء من الحزب التقدمي الصربي الحاكم أُصيبوا في الاشتباك، منهم امرأة حامل، وأصيب أحدهم بسكتة دماغية.

يأتي هذا في ظل حركة الاحتجاج الطلابية والتي باتت تهدد حكم الرئيس الحالي ألكسندر فوسيتش.

وبعد موافقة الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب التقدمي الصربي على جدول الأعمال، يوم الثلاثاء، توجه معارضون في البرلمان تاركين مقاعدهم ناحية رئيسة البرلمان آنا برنابيتش، واشتبكوا مع الأمن وألقوا قنابل دخانية والغاز المسيل للدموع.

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