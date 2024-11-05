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تنظيم قافلة لدعم الصحة النفسية لـ150 سيدة في 3 قرى بأسيوط

قافلة لدعم الصحة
قافلة لدعم الصحة النفسية للمرأة بأسيوط، فيتو

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على التوعية بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية، والتي تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة والتنمية الشخصية، مشيرًا إلى أنه كلما كانت الصحة النفسية للفرد في حالة إيجابية، كان الفرد قادرًا على التعامل مع ضغوط الحياة، وتحقيق الرضا النفسي.

 

وفي إطار ذلك؛ نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، قافلة لدعم الصحة النفسية للمرأة في (٣) من قرى محافظة أسيوط، شملت قرية بني حسين، وقرية أولاد رايق، وقرية مسرع. 

 

 

جاء ذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"، وتحت إشراف: الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان عبدالعال القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، والدكتور محمد حسين صالح المدرس بكلية الخدمة الاجتماعية، ومنسق القافلة النفسية بمبادرة بداية، وبمشاركة: الأستاذ أحمد عبد العزيز منسق المجلس القومي للمرأة بأسيوط، ووفد طلابي ضم (١٠) من طالبات كلية الخدمة الاجتماعية.

التوعية بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية

 

 استهدفت القافلة (١٥٠) سيدة وفتاة بالقرى الثلاث، بهدف التوعية بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية، خاصًة للفتيات، وألقت الضوء على المشكلات النفسية التي تواجههن ضمن الآثار السلبية للزواج المبكر، كما تناولت القافلة؛ أهمية الصحة الإنجابية للمرأة، وضرورة مناهضة ختان الإناث، وتم خلالها؛ عرض بعض المشكلات النفسية والاجتماعية الناتجة عن ضغوط الحياة، مع توضيح بعض المفاهيم لتفادي المشكلات الزوجية.

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وأشار الدكتور محمود عبد العليم؛ إلى حرص جامعة أسيوط على المشاركة الفعالة في مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"، وفي هذا الإطار يحرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، على الاضطلاع بدور كبير في خدمة أفراد المجتمع، خاصًة بقرى ومراكز محافظة أسيوط، في مختلف المجالات الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والتوعوية، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وبالتعاون مع الجهات المختصة.

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