الجمعة 07 مارس 2025
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مطران دشنا يصلي القداس الإلهى بكاتدرائية مارجرجس

الأنبا تكلا، فيتو
الأنبا تكلا، فيتو

ترأس الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، صباح اليوم “الجمعة”صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد مارجرجس بدشنا.

 وشارك الصلاة بعض الآباء كهنة الكنيسة كما قام بمعمودية طفل ودشن بعض الادوات لخدمة الكنيسة، كما ألقى عظة القداس الإلهي عن "دروس من إنجيل اليوم".

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير والذى يستمر لمدة 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم "أسبوع الآلام" والذى ينتهي بعيد القيامة المجيد.

صلوات الصوم الكبير

ويترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس في مصر وخارجها. 

ويقام قداس يومى في جميع أيام الصيام، بعد الانقطاع عن الطعام لمدة تصل إلى نحو 15 ساعة، ولا يتم خلال أيام الصوم تناول أى أطعمة حيوانية أو مشتقاتها ويمنع أيضا تناول الأسماك.

والصوم الكبير عبارة عن ثلاثة أصوام، الأربعين المقدسة في الوسط، ويسبقها أسبوع أما أن يعتبر تمهيدا للأربعين المقدسة، أو تعويضيا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام.

ويعقب ذلك أسبوع الآلام، والذى تبدأ أحداثه عقب الاحتفال بأحد الشعانين حيث يتم تعليق الرايات السوداء وتغيير ستر الهيكل وتقرأ خلاله كافة النبوات والأحداث المتعلقة بآلام السيد المسيح وصلبه، إلى أن ينتهى بصلب الفرح والاحتفال بعيد القيامة المجيد.

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