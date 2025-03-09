الأحد 09 مارس 2025
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موعد عيد الفطر والإجازات الرسمية 2025

إجازة عيد الفطر 2025
إجازة عيد الفطر 2025

تعد إجازة عيد الفطر 2025 من أبرز المناسبات الرسمية التي تمنح فيها الحكومة عطلة للموظفين في مختلف القطاعات ويزداد البحث عن موعد عيد الفطر 2025 والإجازات الرسمية خلال العام


ومن خلال السطور التالية نستعرض، موعد عيد الفطر 2025 والإجازات الرسمية خلال العام

موعد عيد الفطر 2025 والإجازات الرسمية خلال العام

 

وحول موعد عيد الفطر 2025 والإجازات الرسمية خلال العام، فمن المتوقع أن تكون الإجازة لمدة 3 أيام رسمية، تبدأ من يوم الأحد 30 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

 

وعن موعد عيد الفطر 2025 والإجازات الرسمية خلال العام، وكما هو معتاد، يتولى مجلس الوزراء المصري إصدار القرارات الرسمية بشأن العطلات الرسمية، وقد يقرر ترحيل بعضها إذا تزامن مع منتصف الأسبوع لضمان استفادة أكبر عدد من الموظفين من الإجازة. ومن المتوقع أن يُصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا قريبًا بشأن مواعيد إجازة عيد الفطر 2025.


 

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري عادةً ما يصدر قراراته الرسمية بشأن الإجازات، ويتم تعديل مواعيد العطلات أو ترحيل بعضها لتتوافق مع أيام الأسبوع. ولذلك، فإن العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ينتظرون الإعلان الرسمي من الحكومة بشأن مواعيد الإجازة النهائية

 

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

وبشأن موعد عيد الفطر 2025 والإجازات الرسمية خلال العام، فإنه من المتوقع أن تقوم  بعض الجهات تمنح العاملين عطلة أطول، خاصة إذا تم ضم يومي الأربعاء والخميس إلى الإجازة، مما قد يجعلها تمتد حتى السبت، ليصل إجمالي عدد الأيام إلى 9 أيام متواصلة، وهو ما يمنح الموظفين فرصة ذهبية لقضاء وقت ممتع مع العائلة أو السفر إلى وجهات سياحية داخلية.

 

 

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025

وأعلنت الحكومة أن إجازة عيد الفطر 2025 ستكون لمدة 3 أيام، تبدأ من الأحد 30 مارس وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، وهي العطلة الرسمية التي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي والخاص بمناسبة العيد.

موعد هلال شهر شوال

وأوضح معهد البحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 مارس 2025، الموافق 29 رمضان 1446 هـ.

ومن المتوقع أن يظهر الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، في حين يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة. أما في بقية محافظات مصر، فيتراوح وقت ظهور الهلال بين 9 إلى 12 دقيقة.

 

وفي الدول العربية والإسلامية، يظل الهلال مرئيًا بعد غروب الشمس لفترات تتراوح بين 3 إلى 19 دقيقة، مما يؤكد أن عيد الفطر 2025 سيكون يوم الأحد 30 مارس.

 

أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025

كشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، عن عدد أيام إجازات المدارس والجامعات خلال العام الدراسي، وتتضمن: 

- إجازة 7 يناير (الثلاثاء 7 يناير 2025).

- إجازة 25 يناير (السبت 25 يناير).

- إجازة منتصف العام الدراسي الجديد وتبدأ من الأحد 26 يناير.

- 4 أيام إجازة بمناسبة عيد الفطر (الإثنين 31 مارس حتى الخميس 3 أبريل 2025

- إجازة شم النسيم (الإثنين 21 أبريل 2025).

- إجازة عيد تحرير سيناء (الجمعة 25 أبريل 2025).

- إجازة عيد العمال (الخميس 1 مايو 2025).

- إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى (الجمعة 6 يونيو، وقفة عرفات، حتى يوم الخميس 12 يونيو).

- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة. 

- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف. 

- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

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