نظم المعلومات بالشرقية تستخرج 2339 شهادة استبيان خلال فبراير

أكدت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام بمحافظة الشرقية أن الإدارة خلال شهر فبراير الماضي قامت بالانتهاء من إعداد وتسليم (2339) شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني وتوضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلًا عن إعطاء (97) موافقة فنية على أعمال الحفر والإنتهاء من (21) طلب استبيان ضرائب، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تراخيص قطع أراض بغرض استخراج قرارات تخصيص للنفع العام.

تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمرانى

وثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام لإستخراج(2339) شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني خلال شهر فبراير الماضى، مشيرًا الى أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة.

التعديات الواقعة على الاراضى الزراعية

وأكد ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.