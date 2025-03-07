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نظم المعلومات بالشرقية تستخرج 2339 شهادة استبيان خلال فبراير

نظم المعلومات بالشرقية
نظم المعلومات بالشرقية تستخرج 2339 شهادة استبيان خلال فبراير

أكدت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام بمحافظة الشرقية أن الإدارة خلال شهر فبراير الماضي قامت بالانتهاء من إعداد وتسليم (2339) شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني وتوضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلًا عن إعطاء (97) موافقة فنية على أعمال الحفر والإنتهاء من  (21) طلب استبيان ضرائب، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تراخيص قطع أراض بغرض استخراج قرارات تخصيص للنفع العام. 

تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمرانى 

وثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام لإستخراج(2339) شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني خلال شهر فبراير الماضى، مشيرًا الى أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة. 

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التعديات الواقعة على الاراضى الزراعية 

وأكد ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

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المهندسة داليا سليم مديرة ادارة نظم معلومات البنية التحتية الديوان العام محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الحيز العمرانى

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