السبت 08 مارس 2025
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سياسة

مجلس النواب يناقش منحة إسبانية لتمويل مشروع معالجة مياه الأسبوع المقبل

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة. 

 

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة الأسبوع المقبل، أيام الأحد، والإثنين، والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

 

استكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد أمام النواب 

 ويواصل مجلس النواب، وفقا لجدول الأعمال، مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.


أهداف مشروع قانون العمل الجديد 

 يستهدف مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.

جاء مشروع قانون العمل الجديد، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

 

تحقيق علاقة متوازنة بين أطراف العلاقة الإنتاجية 

كما قام مشروع قانون العمل، على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

 

اتفاقية نقل المحكوم عليهم

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة. 

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