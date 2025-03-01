السبت 01 مارس 2025
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سياسة

هؤلاء لا ينطبق عليهم قانون العمل الجديد

على من ينطبق قانون
على من ينطبق قانون العمل

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث تمت الموافقة الأسبوع الماضي على مواد الإصدار، والمادة 1 على أن يستأنف المناقشة الأسبوع المقبل.

من يطبق عليهم قانون العمل؟

وحدد مشروع قانون العمل، المخاطبون به، وكذلك من لا ينطبق عليهم التشريع الجديد المقدم من الحكومة، وفقا لما ورد في المادة الأولى من مواد الإصدار التي وافق عليها مجلس النواب.

وتنص المادة الأولى من مشروع قانون العمل على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.

 كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.

جهات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد

 وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:

  1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
  2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

الوزير المختص يصدر القرارات المنفذة لقانون العمل

الجدير بالذكر أن المادة العاشرة من مشروع قانون العمل، ألزمت الوزير المختص بإصدار القرارات المنفذة للقانون، حيث تنص على: يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا  من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات  السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

يشار إلى أن المادة الحادية عشرة المستحدثة من مشروع قانون العمل نصت على إلغاء قانون العمل الحالي وتعديلاته.

إلغاء قانون العمل الحالي 

وتنص المادة على: يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال،  كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما وافق مجلس النواب، على المادة الثانية عشر من مشروع قانون العمل والتي تنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

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